Betclic Elite : Fos Provence reste en vie après sa victoire à Bourg-en-Bresse (85-96)

Une défaite dans l’Ain aurait officiellement relégué les Byers en Pro B mais ces derniers, victorieux sur le parquet de la JL Bourg, mardi soir (85-96), gardent l’espoir du maintien à deux journées de la fin de la saison régulière.

Pour Fos, il reste désormais deux finales à disputer : le mardi 10 mai avec la réception de Roanne à la Halle des Sports Parsemain, puis le 17 mai au Portel.

17es de Betclic Elite, les Fosséens comptent une petite victoire de retard sur le premier non relégable, Orléans (16e), et deux sur Le Portel et Paris Basket.