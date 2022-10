Bilan très positif pour la Paulée de la Côte chalonnaise

La 23e édition de la Paulée de la Côte chalonnaise, grand moment de liesse populaire autour des confréries vineuses célébrant la fin des vendanges, s’est achevée dimanche dernier affichant un bilan plus que positif.



Traditions et nouveautés étaient au rendez-vous !



Sur les trois jours de fête, ce sont 3 900 kits qui ont été vendus pour les parcours de dégustation (1 300 le vendredi soir et 2 600 les samedi et dimanche). Plusieurs milliers de visiteurs ont assisté au temps fort de cette Paulée marqué par le défilé haut en couleurs et en traditions des confréries vineuses le samedi.

Ces visiteurs ont également profité d’animations musicales grâce aux dix concerts donnés un peu partout dans la ville sans oublier la participation de la Fanfare d’Ouroux-sur-Saône, des Trompes du Débuché de Bourgogne et des Sonneurs de trompe de Débuché de Rully.

220 personnes se sont inscrites au dîner de gala préparé par le chef Dominique Mansard, de la Maison Dansard.

En 2022, le concours photo a enregistré la participation de 28 personnes offrant près de 80 photos sur le thème « Le vin, art de vivre… ». 17 clichés ont été sélectionnés pour composer une exposition inédite sur le quai des Messageries, à voir encore jusqu’ au 14 novembre.