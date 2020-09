Bron/Rillieux-la-Pape : plusieurs véhicules incendiés dans la nuit

Plusieurs voitures ont été volontairement incendiées dans la nuit de samedi à dimanche dans les communes de Bron et de Rillieux-la-Pape.



À Bron, un premier incendie a eu lieu vers 20h à proximité de l’agence Porte des Alpes de Lyon Métropole Habitat. Selon les informations du Progrès, l’incident aurait eu lieu en marge d’un mariage. Un second feu s’est déclaré dans la nuit et d’autres véhicules auraient été brûlés dans la commune. À Rillieux-la-Pape, des faits similaires ont été constatés aux alentours de 4h du matin.