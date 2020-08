Canicule: le Rhône placé en vigilance orange

Le département du Rhône a été placé en vigilance orange canicule par Météo France à partir de ce vendredi.

L’épisode caniculaire revient donc et devrait durer plusieurs jours dans la capitale des Gaules et le Rhône. Météo France annonce 38 degrés à Lyon samedi et dimanche. Le début d’une période de six jours de très fortes chaleurs. C’est seulement à partir de jeudi prochain que le mercure devrait un peu redescendre.

Parmi les départements en vigilance orange on retrouve, l’Allier, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Loire et le Cantal. L’Ain, la Haute-Savoie, l’Isère, la Savoie, l’Ardèche, la Drôme et la Haute-Loire restent quant à eux en vigilance jaune.

Face aux fortes chaleurs, le ministère des solidarité et de la santé a activé le numéro vert canicul info service pour obtenir des conseils pour vous et votre entourage : le 0 800 06 66 66

A Lyon, le niveau d’alerte à la pollution à l’ozone a été déclenchée. Dès ce samedi 5h, la circulation différenciée entrera en vigueur : seuls les véhicules avec des vignettes CritAir 0,1,2 et 3 pourront circuler à Lyon, Villeurbanne et Caluire.