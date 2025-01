Caqueret dans le viseur de Côme

Après Rayan Cherki et Nemanja Matic, Maxence Caqueret attire également les regards des clubs italiens. Selon Gianluca Di Marzio, journaliste spécialisé du mercato italien le milieu de terrain de l’OL intéresse le Como 1907, actuel 16e de Serie A. Ce dernier, qui partage déjà son attention avec Matic, n’aurait toutefois pas encore formulé d’offre concrète à l’OL ou entamé des discussions avec l’entourage du joueur. Le projet de Côme, marqué par des ambitions de stabilisation en Serie A grâce à des moyens financiers solides et la présence de Cesc Fabregas au poste d’entraîneur, pourrait séduire. Cependant, à bientôt 25 ans, Caqueret, natif de Vénissieux, pourrait chercher un défi sportif plus relevé. Avec peu de temps de jeu ces derniers mois, il pourrait être tenté par un départ si une proposition intéressante se présente. L’OL, de son côté, attendrait une offre entre 10 et 12 millions d’euros pour laisser partir son joueur. Reste à voir si le club lombard ou un autre prétendant passera à l’action.

MB