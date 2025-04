OL – LOSC (2-1) : L’OL renverse Lille et se replace dans la course à la LDC

Olympique Lyonnais - LOSC, 28e journée de Ligue 1 : 2-1 (1-1). Buts : Lacazette (38e, s.p.) et Cherki (70e) pour Lyon. Diakité (1ère) pour Lille. 53 771 spectateurs.

Cueilli à froid par un but express de Bafodé Diakité dès la première minute, l’Olympique Lyonnais a parfaitement su réagir pour s’offrir une précieuse victoire face à Lille (2-1), samedi soir au Groupama Stadium, dans le choc de la 28e journée de Ligue 1.

Mal embarqués après cette entame cauchemardesque, marquée aussi par la blessure rapide d’Ernest Nuamah (remplacé par Cherki à la 7e), les Lyonnais ont su se remobiliser et surtout être efficaces, à l’image d’Alexandre Lacazette, qui a égalisé sur penalty à la 38e minute après une main de Thomas Meunier, signalée après recours au VAR.

C’est finalement Rayan Cherki, entré tôt dans la rencontre, qui a fait basculer le match. Servi après deux déviations signées Tagliafico et Tolisso, le jeune Lyonnais a trompé Lucas Chevalier d’un tir précis à la 70e minute. Dix minutes plus tôt, Lucas Perri, qui aurait dû sortir au départ de cette action, avait gagné (de la tête !) son face-à-face avec Fernandez-Pardo. Assurément le tournant du match !

Avec cette victoire, l’OL double Lille et Nice et grimpe provisoirement à la 4e place du classement, à deux points seulement de Monaco, deuxième, et un point de l’OM, qui joue ce dimanche devant Toulouse. L'OL rétrogradera à la cinquième position uniquement si Strasbourg s'impose ce dimanche à Reims (17h15).