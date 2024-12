Ce qu’il faut retenir de Angers – OL (0-3)

Angers-OL, 14ème journée de Ligue 1 : 0-3- (0-1)

Buts pour l’OL : Tagliafico (26ème), Cherki (55ème), Mikautadze (88ème)

Les buts :

https://twitter.com/Ligue1/status/1865501285132144996

https://twitter.com/Ligue1/status/1865510974335091124

👊 @MikautadzeG en solo et en force ! 3e but de la saison pour l'attaquant géorgien 🇬🇪 ! #SCOOL (0-3) pic.twitter.com/tAlCEVcIsR — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) December 7, 2024

Le tournant : Le break lyonnaise à la 55ème

Après une première période dominée et un but à la clé, les Lyonnais ont doublé la mise, grâce à un but de Cherki, à la 55ème, permettant à l’OL de prendre (définitivement) le match en main.

L'homme du match : Cherki, buteur et passeur

Déjà passeur sur le premier but, sur corner, de Tagliafico en milieu de première période, Cherki, sur une remise de Maitland-Niles, frappe à six mètres et double la mise pour les Gones. Un match abouti pour le milieu lyonnais.

Les flops :

Les tops :

Une très nette domination lyonnaise sur l’ensemble de la rencontre.

Un OL autoritaire et très serein sur le plan collectif, intraitable défensivement.

Un match très accompli à l’instar de la large victoire lyonnaise au Havre, en octobre dernier.

Tagliafico, une valeur sûre.

Le debrief en 1 minute de @JulienHuet de la victoire très maîtrisée de l’#OL a Angers (0-3) pic.twitter.com/5vCWAVFb34 — Tonic Radio (@tonic_radio) December 7, 2024

Laura Battista (avec J.H.)