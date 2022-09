Ce qu’il faut retenir de la défaite de l’OL à Monaco (2-1)

AS MONACO – OLYMPIQUE LYONNAIS, 7ème journée de Ligue 1 : (2-1). Buts : Benoît Badiashile (54e), Guillermo Maripan (63e) pour Monaco, Karl Toko-Ekambi (81e) pour Lyon.

Le tournant de la 53ème

Juste avant l’ouverture du score de l’AS Monaco par Badiashile (1-0, 54′), l’OL a cruellement manqué de réalisme. Sur une double occasion, Lacazette, pourtant bien servi par Tolisso, a buté face à Nübel. Dans la foulée, Tetê a tenté sa chance en y allant en force. Sans cadrer. A ce moment de la rencontre, l’OL faisait pourtant preuve de plus d’engagement qu’en première période. Cela n’aura duré qu’un temps. Même si Lyon aurait aussi pu ouvrir le score en fin de première période quand Tetê a raté le cadre à bout portant du pied droit.

Deux buts encaissés sur coups de pied arrêtés

Les deux buts inscrits par les Monégasques ont été suite à des coups de pieds arrêtés. Les deux frappés par Caio Henrique : un corner pour Badiashile, un coup franc pour Maripan. Sur le premier, l’erreur de marquage impute clairement à Thiago Mendes. Sur le second, Maripan se joue de Lacazette au départ de l’action avant de conclure aux dépens de Tagliafico.

Une révolte trop tardive

Bien que Toko-Ekambi (2-1, 81′) soit parvenu à réduire le score à dix minutes de la fin, l’OL s’est réveillé trop tard. Le dernier quart d’heure a été riche en occasions. Mais ni Dembélé, ni Lacazette n’ont réussi à arracher l’égalisation. A noter la passe décisive de Cherki sur le 2-1, sa troisième cette saison, ce qui fait de lui le meilleur passeur de l’OL sans jamais avoir été titularisé.

Un enchaînement de matchs qui commence mal

Alors que l’OL est entré dans une série de trois matchs compliqués, le premier se conclu sur une défaite. Il faudra se relever dimanche pour la réception du Paris Saint-Germain lors de la 8e journée de Ligue 1. Puis suivra le déplacement à Lens le 2 octobre. A l’issue de la rencontre, Karl Toko-Ekambi a tenu a rassuré les esprits les plus inquiets : « On ne va pas tout jeter par la fenêtre. On va analyser et essayer de rectifier le tir ». Peter Bosz en aura-t-il le temps ? Même si ce n’est que la première fois que l’OL perd deux fois de suite sous sa direction, le débat autour de son avenir risque de devenir rapidement inévitable.

@OL @vincentduluc la défaite est injuste, belle prestation notre meilleur match de 7 saison contre 1 équipe forte mais que nous avons bougée:si nous cadrons mieux nos face à face on gagne largement ce match.Soyons forts dès samedi on peut remettre ls choses en place l’OL est 5em! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 11, 2022

Julien Huët (avec Tom Bonnard)