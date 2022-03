Ce qu’il faut retenir de la victoire de l’OL à Lorient (1-4)

L’OL s’est imposé à Lorient 4-1 lors de la 27ème journée de Ligue 1. Les buteurs : Faivre (5e, 78e), Dembele (26e), Toko-Ekambi (59e) pour Lyon. Moffi (57e) pour Lorient.

Une efficacité retrouvée

C’était le thème de la semaine d’entraînement de Peter Bosz. A l’image du premier but rapide plein de conviction de Faivre, l’OL a su être tueur dans la surface de réparation. A noter que les quatre buts sont intervenus après des actions collectives avec quatre passeurs décisifs différents : Paqueta, Emerson, Aouar et Dembele.

Faivre homme du match

On connaissait son élégance. On a découvert son efficacité. Un premier but en puissance, un second en finesse avec un piqué que ne renierait pas le spécialiste du genre Ben Yedder.

Trop de frappes concédées

Plus mauvaise attaque de L1, Lorient a tout de même frappé quinze fois, dont six tirs cadrés. Anthony Lopes a dû bien plus s’employer que ces dernières semaines.

L’OL 6ème

Cette victoire permet à Lyon de remonter au classement provisoire. Il faudra notamment espérer que le PSG, avant le retour à Madrid, fasse le boulot et gagne à Nice samedi soir. Mais aussi que Monaco aille au moins accrocher Marseille dimanche soir. Dans ces cas-là, peu importe les autres résultats, le podium toujours ambitionné par Jean-Michel Aulas se rapprocherait déjà à l’horizon.

JRA de retour

Treize mois après son dernier match et sa seconde grave blessure à un genou, Jeff-Reine Adelaïde a pu goûter au bonheur d’une apparition en Ligue 1. En toute logique encore en manque de rythme, voir même timoré au contact, il n’a pas vocation à retrouver une place de titulaire avant plusieurs semaines. Mais quel bonheur pour lui de sortir enfin du tunnel !

Julien Huët