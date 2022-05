Ce qu’il faut savoir avant OL-Nantes

OLYMPIQUE LYONNAIS – FC NANTES, 37ème journée de Ligue 1, samedi (21h). A vivre dès 20h45 en intégralité sur Tonic Radio. Debrief sur la page Facebook Tonic Radio après le match.

Un match pour l’honneur

Il est rare que des clubs professionnels disputent des matchs sans enjeu, encore plus pour un club comme l’OL habitué à batailler jusqu’à la fin de la saison pour le podium ou les places européennes. Malheureusement mathématiquement assuré de ne pas pouvoir être européen après la victoire de Nice devant Saint-Etienne (4-2), Lyon, 8ème, accueille Nantes, 9ème un point derrière. Le capitaine Moussa Dembélé a évoqué l’état d’esprit des Gones : “On va l’aborder avec la volonté de gagner. On va essayer de finir sur une bonne note à domicile, il faut avoir un sursaut d’orgueil et vouloir gagner.” Peter Bosz a indiqué de son côté son ambition d’obtenir la meilleure place possible.

Sans Thiago Mendes

Suspendu deux matchs fermes après son expulsion à Metz, le Brésilien ne rejouera plus cette saison. Peter Bosz peut toutefois compter sur le retour dans le groupe de Maxence Caqueret, qui vient de prolonger jusqu’en 2026. Même s’il n’y a plus d’enjeu, le coach n’estime pas le moment opportun pour lancer des jeunes, type Mohamed El Arouch. Les vainqueurs de la coupe Gambardella devraient toutefois être mis à l’honneur avec une présentation du trophée au public.

Quelle ambiance en tribune ?

Mercredi, lors de sa conférence de presse de “reconquête”, Jean-Michel Aulas a annoncé que le stade serait plein et espéré un soutien des fans : “La contestation a déjà eu lieu…Je sais que les joueurs vont faire un bon match. J’ai confiance dans nos supporters pour qu’il n’y ait pas d’excès. On a des rendez-vous la semaine prochaine avec les groupes des supporters et nous allons les faire participer à nos réflexions sur le futur.” Même si les Lyon 1950 ont indiqué dans un communiqué qu’ils seraient présents mais sans animer leur virage Sud, les Bad Gones reprendront du service, notamment pour commencer les festivités autour de l’année de leur 35 ans. En dépit de la saison décevante, un feu d’artifice sera tiré à l’issue de la rencontre, comme c’est traditionnellement le cas lors du dernier match à domicile chaque année.

J.H.