Chalon-sur-Saône : un blessé après une agression à la barre de fer

Selon les informations de nos confrères du Journal de Saône-et-Loire, un individu d'une cinquantaine d'années a été violemment agressé à coup de barre de fer à Chalon-sur-Saône ce dimanche. La victime avait fait remarqué à un individu en voiture qui venait de jeter une canette par terre, qu'une poubelle était disponible à proximité. Cependant, le conducteur et son passager auraient mal pris la remarque et auraient tenter de renverser le quinquagénaire avant de le frapper avec la barre de fer. Les secours estimaient la taille d'une plaie sur sa tête entre 5 et 8 cm.