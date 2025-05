OL – Angers : Lacazette, 200 buts ? Dernier baroud d’honneur pour Lyon

Olympique Lyonnais - Angers, 34e journée de Ligue 1, samedi 21h.

L’Olympique Lyonnais conclut devant Angers sa saison de Ligue 1. Un match aux multiples enjeux, entre ultime espoir – en cas de faux pas de concurrents directs – et émotions promises autour d’Alexandre Lacazette, qui va disputer son dernier match sous les couleurs lyonnaises, avec un 200e but dans le viseur.

Cette soirée, marquée aussi par les 75 ans du club célébrés par un sublime maillot collector, pourrait bien mêler hommage, incertitude et ferveur. Car au-delà du résultat, les tribunes devraient faire entendre leur voix sur la direction du club et l’avenir encore flou.

Quoi qu’il arrive, cette 66e saison dans l’élite s’achèvera dans un Groupama Stadium à guichets fermés. Et peut-être sur une dernière étincelle. Voir un dernier miracle : si l'OL (7e) gagne et que une, deux, ou trois des équipes qui le précèdent perdent, alors l'OL gagnera entre une et trois places (Strasbourg-Le Havre, Lille-Reims, Nice-Brest). Si l'OL reste, il jouera les barrages de la Ligue Europa Conférence uniquement si le PSG gagne samedi prochain la finale de la coupe de France contre Reims.

Le groupe lyonnais : Tolisso de retour, Mata absent

Descamps, L. Diarra, Perri - Abner, Barisic, Caleta-Car, Kumbedi, Maitland-Niles, Niakhaté, Tagliafico - Akouokou, T. Almada, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Cherki, M. Fofana, Lacazette, Mikautadze.

