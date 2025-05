L’OL (F) décroche contre le PSG (3-0) un 18e titre de champion !

Olympique Lyonnais - Paris Saint-Germain, finale de Première Ligue : 2-0 (1-0). But : Dumornay (45e+2), Diani (80e), Renard (90e+4).

Face au PSG, les Fenottes ont répondu présentes en finale du championnat avec un succès net 3-0 au Groupama Stadium. Une performance de patronnes, dans un match parfaitement maîtrisé, notamment après la pause. Eugénie Le Sommer, pour sa dernière sous le maillot lyonnais, a été ovationnée par le public.

Plombées cette saison par une sortie de route prématurée en Coupe de France (16e contre Reims) et un écroulement en demi-finale de Ligue des champions face à Arsenal, les Lyonnaises font plus que se consoloer avec un 18e titre de championnes de France en 19 saisons. Une domination nationale intacte, saluée en tribunes par John Textor et Michele Kang.

18e titre de champion de France pour l’#OL féminin, vainqueur du PSG (3-0) en finale de Première Ligue. Bravo les Fenottes ! 🔴🔵❤️ Et une Panenka de Wendie Renard pour clôturer la saison en beauté ! pic.twitter.com/NCDBclkevT — Tonic Radio (@tonic_radio) May 16, 2025

J.H.