Cinq interpellations en marge de la manifestation du 1er mai à Lyon

Au moins 3000 personnes se sont rassemblées ce samedi à Lyon à l’appel de l’intersyndicale. Les manifestants ont défilé dans les rues de Lyon entre la place Jean Macé et la place Bellecour dans le cadre de ce défilé du 1er mai. Concernant les revendications de ce rassemblement, les différents syndicats pointent notamment du doigt “la hausse de la précarité chez les jeunes” , “la casse du droit des travailleurs” ou encore “la situation critique des hôpitaux”.



Des tensions ont éclaté en tête de cortège entre un groupe isolé d’environ 200 personnes et les forces de l’ordre en fin de matinée. Des tirs de mortiers et des bombes agricoles ont notamment été utilisés par ces mêmes personnes. Les CRS ont chargé à plusieurs reprises, notamment à l’angle de la rue du Père Chevrier et de l’avenue Jean-Jaurès.

De nombreuses dégradations ont été commises sur le parcours de la manifestation. Au moins 5 personnes auraient été interpellées. Selon la préfecture, 27 policiers et gendarmes ont été blessés.

Manifester est un droit.

Agresser nos FDO est un délit.

Casser est un délit.



Soutien aux 27 policiers et gendarmes #blessés alors qu’ils encadraient le défilé du #1ermai à #Lyon. Le préfet condamne fermement les violences à l’égard de celles et ceux qui nous protègent. — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 1, 2021

Alors qu'un groupe hostile de 200 personnes, en tête de cortège, faisait usage de mortiers à l'encontre des policiers, les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser le groupe et permettre à la manifestation de reprendre son cours. — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 1, 2021

À noter que la manifestation s’est achevée dans le calme sur la place Bellecour aux alentours de 13h30.