Circulation à Marseille : des forts ralentissements attendus ce week-end

Pour ce nouveau week-end de chassé-croisé, la circulation sera perturbée du 13 au 15 août. La fête de l’Assomption tombant un lundi devrait accentuer les ralentissements dans les grands axes du pays.

Selon Bison futé, la circulation sur l’A7 entre Marseille et Lyon et sur l’A8 entre Marseille et Bordeaux sera très difficile tout le week-end dans les deux sens.

Le samedi 13 août, l’A7 et l’A8 aux alentours de Marseille seront fortement saturées entre 12 h à 15 h.

Le trafic sera plus allégé le dimanche en direction de Marseille. Dans le sens inverse, de forts ralentissements sont à prévoir entre midi et 15 h. Le trafic devrait revenir à la normale vers 19 h.