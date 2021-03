Confinement : les précisions des nouvelles mesures dans le Rhône

Sans surprise, le Rhône bascule dans la liste des départements en confinement partiel à partir de ce vendredi, minuit. C’est pourquoi de nouvelles mesures vont être instaurées afin de freiner au mieux la pandémie.



Ces nouvelles mesures se classent en quatre catégories :

Les déplacements

Au niveau des déplacements, le couvre-feu reste toujours en vigueur malgré ce nouveau confinement. En journée, de 6h à 19h, les Rhodaniens pourront se déplacer dans la limite de 10 km sans attestation. La seule contrainte : avoir un justificatif de domicile ainsi qu’une pièce d’identité.

Les lieux publics comme les quais et les parcs seront également toujours accessibles. Le préfet du Rhône, Pascal Mailhos a confiance en ses habitants et appelle au respect du protocole sanitaire que nous connaissons depuis aujourd’hui un an.

Les rassemblements de plus de six personnes seront désormais verbalisés sur la voie publique.

Si vous devez vous déplacer à plus de 10 km de votre domicile, il vous faudra vous munir d’une attestation. Pour les personnes domiciliées dans les départements voisins, et à moins de 30 km, elles peuvent se déplacer dans le département du Rhône, avec une attestation.

Il est également possible de traverser le département lors de vos déplacements.

Les commerces

Sans surprise, comme pour les deux derniers confinements, seulement les commerces de première nécessité pourront rester ouverts. Les retraits en magasin pourront toujours se faire.

Le préfet du département insiste sur le fait que les aides sont toujours en vigueur.

Les activités professionnelles

Le gouvernement appelle les professionnels à être le plus possible en télétravail (4 jours par semaine). Les déplacements entre le domicile et le lieu de travail restent possibles, avec une attestation si le trajet est de plus de 10 km.

Les établissements scolaires

Depuis les vacances d’hiver, il est vrai qu’il y a une nette progression des cas positifs au sein des établissements scolaires. Cependant, le gouvernement souhaite fermer les écoles en dernier recours.

S’il y a un cas du variant sud-africain ou brésilien, la classe devra fermer. Quant au variant britannique et le Covid-19 normal, ça sera à partir de 3 cas positifs, d’une fratrie différente, que la classe devra fermer.

Pour le Rhône, c’est en tout 5 établissements qui sont fermés.



Les écoles, collèges et écoles supérieures resteront ouverts. Seulement les lycées devront accueillir seulement 50 % de leur jauge. Une éducation hybride.

Lors de la conférence, le préfet annonce accélérer la vaccination dans les prochaines semaines. De plus les testes antigéniques et salivaires seront renforcés.