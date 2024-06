La Métropole de Lyon a donné son feu vert pour la construction d'une cité internationale des arts du cirque à Vénissieux. Ce projet ambitieux, porté par la Compagnie MPTA et l'École de Cirque de Lyon, vise à dynamiser la filière des arts du cirque dans le nord de la région.

Cette cité promet de rééquilibrer l'offre culturelle métropolitaine et sera facilement accessible via tramway, métro, bus et le boulevard Laurent Bonnevay.