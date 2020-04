Coronavirus : la stratégie de dépistage prend forme dans les EHPAD

L’Agence Régionale de Santé (ARS) a enfin dévoilé son plan pour tester les résidents des EHPAD de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Alors qu’un plan d’urgence et une vaste campagne de dépistage dans les EHPAD a été annoncé vendredi par le président de la Région, Laurent Wauquiez, l’ARS a expliqué, par l’intermédiaire d’un communiqué, que le personnel et les résidents des EHPAD et des maisons de retraite seront prochainement testés stratégiquement. “Les établissements qui seront inscrits en priorité dans la démarche sont ceux ayant déjà identifié au moins un cas confirmé de Covid-19 parmi le personnel ou les résidents.”



Dans l’ordre, les établissements prioritaires seront ceux où :

– l’apparition du premier cas parmi le personnel et/ou les résidents remonte à moins de deux semaines, avec la présence d’au moins 5 nouveaux cas dans une même journée ou 3 décès en l’espace de 8 jours.

– les mesures barrières mises en place n’ont pas permis de maîtriser la situation avec une absence de diminution de l’incidence dans la semaine suivant la mise en place de ces mesures.



Cette stratégie vise à regrouper les cas positifs pour éviter la contamination des autres pensionnaires des maisons de retraite et des EHPAD.