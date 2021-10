Covid-19 : combien coûteront les tests PCR et antigéniques ?

À partir du 15 octobre, les tests PCR devraient coûter 44 euros et les antigéniques 22 euros minimum. Pour rappel à cette date les tests COVID ne seront plus pris en charge pour les personnes majeures non vaccinées.

Les tests antigéniques, réalisés en pharmacie, coûteront 25 euros et jusqu’à 30 euros le week-end.

Quant aux autotests, ils ne seront également plus gratuits vendredi prochain et seront vendus 5,20 euros.

Les tests resteront gratuits pour les mineurs, les jeunes majeurs encore au lycée, les majeurs vaccinés et les non-vaccinés disposant d’une ordonnance. L’ordonnance devra dater de moins de 48 heures, les prescriptions par mail après une téléconsultation seront acceptées.

Enfin, les tests des personnes devant subir une intervention chirurgicale seront toujours pris en charge.