Covid-19 : l’utilisation du vaccin AstraZeneca étendue aux plus de 65ans “avec comorbidités”

Le ministre de la Santé a donné son feu vert. Les personnes âgées de 65 à 75 ans pourront désormais recevoir le vaccin d’AstraZeneca. En effet, il était réservé jusque-là aux personnes de 50 à 64 ans présentant des comorbidités.

“Toutes les personnes qui sont âgées de 50 ans et plus et qui sont touchées par des comorbidités peuvent se faire vacciner avec AstraZeneca, incluant les 65-74 ans, chez leur médecin traitant, à l’hôpital qui les suit et bientôt en pharmacie”, a déclaré Olivier Véran.

Ainsi, l’exécutif mise sur la montée en puissance de la vaccination, notamment chez les plus vulnérables et les soignants afin d’essayer d’atténuer la pression hospitalière.



A noter que le ministre de la Santé a annoncé que les gens qui ont déjà contracté le Covid-19 ou qui ont une sérologie positive après avoir été exposé au virus, n’auraient besoin que d’une seule injection des vaccins Moderna et Pfizer.