Critérium du Dauphiné : la 5e étape neutralisée après une chute massive

La 5e étape du Critérium du Dauphiné 2024, disputée le 6 juin qui partait d'Amplepuis dans le Beaujolais pour arriver à Saint-Priest dans l'est lyonnais, a été neutralisée à 20 km de l'arrivée suite à une chute massive impliquant plus d'une cinquantaine de coureurs. Aucun vainqueur ne sera désigné et les temps ne seront pas comptabilisés. Cette étape était une dernière chance pour les sprinteurs, comme Mads Pedersen et Sam Bennett, de se distinguer. La chute s'est produite dans les lacets en descente, alors que Mathis Le Berre et Tobias Bayer étaient en tête de la course.