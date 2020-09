De nouveaux collèges dans le Rhône

La rentrée a eu lieu la semaine dernière. L’occasion pour le département du Rhône d’anticiper et de se tourner vers les rentrées futures.



Deux nouveaux collèges vont voir le jour dans le Rhône. Le premier se trouvera dans le Beaujolais, à Gleizé. On sait déjà qu’il sera baptisé, collège Jacques Chirac. Ce futur établissement devrait accueillir 800 élèves. Le collège est prévu pour 2023.



Un autre établissement devrait voir le jour plus au sud, à Genas. Ce nouveau collège pourrait être livré entre 2025 et 2026, selon le Département, pour un montant avoisinant les 20 millions d’euros.



Pour cette rentrée 2020, les 51 collèges publics ou privés du Rhône accueillent plus de 27 600 élèves.