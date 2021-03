Découvrez quelle personnalité a été la plus présente dans les JT en 2020

Comme on pouvait s’y attendre, le coronavirus a monopolisé les gros titres de l’actualité l’année dernière. Pour être même plus précis : la pandémie de Covid-19 et le ministre de la Santé, Olivier Véran, ont été le sujet et la personne les plus présents dans les journaux télévisés en 2020, selon une étude publiée sur le site de l’Institut national de l’audiovisuel (INA).

Entre sa première apparition dans un JT, le 18 janvier 2020, et la fin de l’année, 13.875 sujets ont été réalisés sur le coronavirus dans les journaux télévisés. A savoir “51 % de l’offre d’information globale et 47 % de la durée totale des JT”, soit près de 407 heures.

Surtout, pour la première fois, un ministre est davantage intervenu dans les journaux télévisés que le chef de l’État ou le Premier ministre.

Olivier Véran compte 173 prises de paroles en 2020 contre 124 pour Emmanuel Macron.