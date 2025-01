Disneyland Paris recrute : le célèbre parc d’attractions fera étape à Lyon

Disneyland Paris part en tournée en France et fera étape à Lyon, plus précisément à Villeurbanne, le 9 janvier, à l’hôtel Mercure Lyon Centre Charpennes entre 9h et 16h30.

Le célèbre parc d’attractions lance une vaste campagne de recrutement pour pourvoir 7 000 contrats dans divers secteurs : hôtellerie, restauration, surveillant de baignade accueil ou encore services techniques.

Pour les plus intéressés, les candidats peuvent déposer une demande de rendez-vous ici ou se présenter directement avec un CV et une pièce d’identité en cours de validité.

