Le parc du Pilat veut développer un tourisme « lent et doux » pour préserver son environnement et mieux répartir les visiteurs sur l'ensemble du massif. Le Parc encourage à sortir des sites les plus connus, valoriser la randonnée hors des sentiers battus et soutenir l'économie locale. L’objectif est aussi d’inciter les touristes à prolonger leur séjour.

CC