L'Arbresle a voté à l’unanimité en conseil municipal une demande de subvention via les amendes de police de cette année. Objectif : financer des travaux de sécurité routière pour un montant de plus de 38 000 € TTC. Parmi les projets : signalisation, panneaux « Espaces partagés » et aménagement piéton rue Pierre-Sémard.

