Du changement pour le réseau TCL

De nouvelles mesures entrent en application sur le réseau TCL. Elles concernent principalement, l’adaptation de l’offre au quotidien avec l’augmentation de la capacité et de la fréquence, l’amélioration de la desserte des Campus Lyon Ouest et Région du Numérique et le changement d’horaires pour de meilleures correspondances TER au nord de Lyon.



Le tramway T6 voit sa fréquence augmentée en journée du lundi au vendredi (10 minutes au lieu de 12 minutes), le samedi (10 à 12 minutes au lieu de 12 à 15 minutes), et en soirée tous les jours de l’année (20 minutes au lieu de 30 minutes) entre Debourg et Hôpitaux Est – Pinel.

Le funiculaire Fourvière voit sa fréquence augmentée, notamment du lundi au vendredi en matinée (7’30 minutes au lieu de 10 minutes) et les dimanches en journée (4 à 5 minutes au lieu de 5 à 7’30 minutes).

Pour le tramway T4, la ligne circule désormais uniquement avec des rames longues de 43 mètres pour offrir une capacité supplémentaire par rapport aux rames de 32 mètres.