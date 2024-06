Du monde ce mardi midi dans les eaux de Miribel

Les joggeurs ou promeneurs seront peut-être surpris ce mardi midi en voyant une centaine de personnes dans les eaux du lac de Miribel. Il s'agira d'un test-event organisé par le groupe Xeffi (Rillieux-la-Pape).

Les collaborateurs de la société vont s'essayer sur un swin and run en compagnie de triathlètes élites, Margot Garabedian et William Mennesson. Ils devront enchaîner des boucles de natation (500m ou 1Km) et de course à pied (4 ou 8 km) dans un cut off (limite de temps) réduit de cinq minutes à chaque boucle pour gagner le droit de prendre le départ du tour suivant.

Du 19 au 21 juillet, le groupe organisera la Yotta à Vichy en présence notamment de Camille Lacourt.

Le PDG du groupe Sacha Rosenthal ambitionne à terme de créer un World Tour avec une vingtaine de courses à travers le monde (sur le modèle Ironman).