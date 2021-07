Dylan Osetkowski débarque à l’ASVEL

L’ASVEL a annoncé ce mercredi après-midi l’arrivée de Dylan Osetkowski. L’intérieur germano-américain de 24 ans a signé pour les deux prochaines saisons avec le club villeurbannais. Il évoluait l’an passé en Allemagne au Ratiopharm Ulm.



Le poste 4 a été l’une des révélations de la saison passée en EuroCoupe (17.9 points, 5.3 rebonds et 2.8 passes décisives en moyenne par match).



La réaction de l’entraîneur villeurbannais, T.J. Parker : “Dylan est un vrai attaquant, un joueur avec un QI basket élevé. Il est polyvalent, peut jouer sur les deux postes intérieurs, et c’est aussi un très bon shooteur à trois points, avec des hauts pourcentages en EuroCup et dans le championnat d’Allemagne. Sur le terrain, il sera comme un deuxième meneur pour nous grâce à sa qualité de passes.”

❗ Effectif 2021-2022 👉 Dylan OSETKOWSKI arrive à LDLC ASVEL !



Le secteur intérieur de LDLC ASVEL continue de prendre forme avec l’arrivée de l’une des révélations de la saison dernière en EuroCup, Dylan OSETKOWSKI !

