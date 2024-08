Enjeu, adversaire, stat, joueur à suivre…Ce qu’il faut savoir avant OL-Monaco (en direct sur Tonic Radio)

Olympique Lyonnais - AS Monaco, 2e journée de Ligue 1, à vivre ce samedi à 17 heures en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice au Groupama Stadium.

L'enjeu : l'OL a déjà peur de la crise

Plombés par une entame catastrophique à Rennes (3-0), les Gones veulent chasser les fantômes de la saison passée (3 défaites et 1 nul lors des 4 premières journées). "On ne veut surtout pas retomber dans ce qu'on a vécu la saison passée, on est conscients que c'est un gros match contre Monaco", dit d'ailleurs le défenseur Clinton Mata .Un nouveau revers contre Monaco ne plongerait pas encore Lyon dans une crise, mais pourrait sérieusement miner un moral qui ne vole déjà pas très haut en ce début d'exercice.

Pierre Sage craint-il revivre le même début de saison que l'an dernier ?

L'adversaire : Monaco en confiance

Vainqueur de Saint-Etienne sans briller mais sans forcer lors de la première journée (1-0), l'ASM se présente à Lyon pour confirmer son statut de favori au podium. Deuxième la saison passée, le club de la Principauté est privé de Golovin mais pourra compter sur ses quatre recrues estivales, dont dont la dernière en date Jordan Teze.

OL - Monaco :



« Vendredi matin, plus de 51 000 billets avaient été émis, et ce chiffre devrait encore grimper dans les prochaines heures »



Le joueur à suivre : Lacazette "complètement régénéré mentalement"

Médaillé d'argent avec les Espoirs lors des JO, le capitaine de l'OL a profité d'une semaine de repos avant de reprendre l'entraînement mardi. Apparu très émoussé physiquement aux JO, notamment en raison de la débauche d'énergie défensive que lui réclamait Thierry Henry, le Général n'aurait-il pas mieux fait de souffler pour de bon une quinzaine de jours avant de se préparer à reprendre après la trêve, lors de la quatrième journée à Lens mi-septembre ? Cela n'a pas été l'avis des décideurs lyonnais qui ont convenu d'un deal avec leur avant-centre : un retour rapide mais, en compensation, quelques jours de repos supplémentaires distillés pendant la première partie de saison.

Après la faiblesse de la prestation offensive de l'OL à Rennes, il faudrait être fou pour ne pas se réjouir du retour de Lacazette. D'autant que Pierre Sage a été très rassurant à son sujet : "Il était heureux de revenir, et heureux d'avoir participé à ce bel évènement même si j'imagine un peu sa déception par rapport à la finale. La semaine de repos lui a fait du bien. Physiquement, il est bien même si il y a un petit décalage par rapport aux autres, mais il va vite rattraper ce retard. Il est complètement régénéré mentalement. Il a apporté de la gaieté et de la légèreté au groupe. Il m'a paru très frais, comme s'il revenait de deux mois de vacances. Il un impact sur notre vestiaire et sur les adversaires."

La statistique :

Lyon n'a plus perdu à domicile devant l'ASM depuis 2017. Mieux, l'OL reste sur 6 victoires d'affilée à domicile en L1 contre Monaco.

La question :

Comment associer Alexandre Lacazette à Georges Mikautadze ?

Clinton Mata à propos du retour de Lacazette

