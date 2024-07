Estelle Mossely : une petite fille destinée à devenir une boxeuse en or

Estelle Mossely est une boxeuse française, née le 19 août 1992 à Créteil et issue d'un père originaire du Congo et d'une mère d'origine ukrainienne. Elle pratique d'abord de la danse classique avant de commencer la boxe vers l'âge de douze ans. Mossely décroche sa première médaille d'argent en 2014 lors des championnats d'Europe de boxe amateur dans la catégorie des moins de 60 kg féminine. Elle atteint finalement les sommets de son art en décrochant l'or en 2016 aux JO de Rio et devient la première Française à devenir championne olympique de boxe. Il y a quelques mois, pour mettre à l'honneur certaines championnes sportives, Barbie a mis en avant une collection de poupées inédites et Estelle Mossely a été choisie pour représenter les catégories de boxe.

Licenciée dans un club lyonnais, le Boxing Lyon United, Estelle Mossely ambitionne, huit ans plus tard, de décrocher de nouveau l'or à Paris. Ce sera sa dernière participation olympique, mais elle continuera à combattre dans les compétitions professionnelles, où différents défis l'attendent. En parallèle de son parcours sportif, elle occupe un poste d'ingénieure en conception et développement chez Allianz. Cet été, elle fait partie des favorites pour l'obtention de médailles aux JO 2024 de Paris.