Euroligue : choc entre Monaco et l’ASVEL ce vendredi soir

Historique ! Pour la première fois dans l’histoire de l’Euroligue, deux équipes du championnat de France s’affrontent lors de la saison régulière. Un événement qui va avoir lieu ce vendredi lors du choc entre l’ASVEL et l’AS Monaco.

Dans cette compétition, l’ASVEL, avec ses 6 victoires et 5 défaites, et Monaco, du haut de ses 5 succès et 6 revers, réalisent le meilleur début de saison européen depuis 20 ans effectué par des représentants du championnat de France.

Le duel Monaco-ASVEL a lieu ce vendredi (20 heures) et les Villeurbannais seront privés de plusieurs de leurs membres : en plus des blessés (Lighty, Diot, Wenbayama, Morgan) et des joueurs testés positifs au Covid (Knight, Osetkowski), l’ASVEL sera privée de Paul Lacombe, laissé à la disposition de l’équipe de France, qui joue ce soir à Pau contre le Monténégro (20h30) en qualification au Mondial 2023.