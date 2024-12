Euroligue : l’ASVEL fait tomber Paris après un combat intense

Dans une rencontre de très haut niveau, l'ASVEL a fait tomber le Paris Basket ce vendredi soir (98-93) à l'Astroballe à l'occasion de la 15e journée d'Euroligue. Une performance exceptionnelle pour les Villeurbannais qui stoppent la série d'invincibilité de 14 matchs des Parisiens toutes compétitions confondues. Un succès largement mérité pour les hommes de Pierric Poupet après un combat d'une rare intensité entre ces deux clubs. Le basket français se porte bien.

Dans le week-end des chocs entre Rhodaniens et Parisiens, l'ASVEL a parfaitement lancé les hostilités ce vendredi. Dans un duel qui a tenu toutes ses promesses, les Villeurbannais ont bien débuté le match en menant 6-0 et en répondant d'entrée de jeu au défi physique des joueurs de Tiago Splitter. Ils creusent l'écart en fin de première période et rentrent aux vestiaires avec un écart conséquent (49-40). La deuxième mi-temps est une vraie bataille. Malgré la performance XXL de T.J. Shorts (29 points, 8 passes décisives et 3 rebonds), les Villeurbannais prennent le dessus sur les joueurs de la capitale en fin de rencontre et s'imposent.



Une victoire retentissante et un nouveau match référence sur lequel il faudra s'appuyer pour poursuivre la saison de la meilleure des manières. Mention spéciale à Théo Maledon, encore une fois éblouissant (22 points, 7 passes décisives et 5 rebonds).