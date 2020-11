Euroligue : l’ASVEL veut enchainer

C’est match qui s’est fait attendre. Initialement prévu le 14 octobre, la rencontre face à l’Etoile Rouge de Belgrade avait dû être reportée à cause de cas de Covid au sein du club villeurbannais.

Cette fois, la rencontre à l’Astroballe aura bien lieu, mais à huis-clos. Les hommes de T.J. Parker, qui viennent d’enchaîner deux victoires (en Euroligue et Jeep Elite), espèrent poursuivre dans cette voie.

Contre Belgrade, l’ASVEL pourra, en effet, se prévaloir de sa première victoire en Euroligue cette saison. C’était la semaine dernière contre Vitoria en Espagne. Les Villeurbannais qui ont également remporté dans la foulée une première victoire à domicile en Jeep Elite.

Mais face à l’Etoile Rouge, l’ASVEL sera sur ses gardes. Les deux équipes s’étaient affrontées en janvier dernier, et le match avait laissé un goût amer aux Villeurbannais. Les Serbes avaient rattrapé leur retard lors de la deuxième mi-temps et marqué sur le fil, pour l’emporter 83-80.



Pour cette rencontre, T.J. Parker devra se passer d’Amine Noua (dos), en revanche, il enregistre les retours de Paul Lacombe et Guerschon Yabusele.

ASVEL – Etoile Rouge de Belgrade est à suivre en direct sur Tonic Radio à partir de 20h45.