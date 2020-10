Fermetures des bars : la préfecture multiplie les contrôles

Les contrôles liés à la situation sanitaire se multiplient dans l’agglomération lyonnaise. Les services de la préfecture ont notamment ciblé les bars proposant également une activité de restauration.



Parmi les mesures que les établissements doivent respecter on retrouve la mise en place d’un espace libre d’au moins 1 m entre les chaises de tables différentes, l’obligation du port de masque pour le personnel en salle, à la réception et en cuisine, l’obligation pour les clients de porter le masque dans les restaurants jusqu’au service du premier plat et à le remettre lors de leurs déplacements et entre les services, la présence de 6 personnes maximum par table ou encore la mise en place d’une cahier de rappel à l’entrée des restaurants.

Et l’agglomération lyonnaise certaines règles ne sont pour le moment pas respectées. Conséquence, le Zanzibar dans le 2e arrondissement de Lyon, a été fermé administrativement. 4 bars ont également été mis en demeure par la préfecture du Rhône.