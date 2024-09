Fête de la science : le CNRS organise des visites guidées

À l'occasion de la Fête de la science, le CNRS ouvre ses laboratoires, observatoires, plateformes scientifiques et sites de recherche à Lyon et organise des visites accessibles au public du 4 au 14 octobre. Une phase d'inscription est ouverte jusqu'au 22 septembre, et 68 personnes seront ensuite tirées au sort.

Cinq laboratoires sont concernés : le Centre de Recherches en Neurosciences de Lyon-Bron, le Laboratoire Environnement, Ville et Société, le Laboratoire Histoire et Sources des Mondes Antiques, le Laboratoire de Géologie, et l'Institut des Nanotechnologies.

ML