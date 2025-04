Impôts 2025 : la campagne de déclaration des revenus commence ce jeudi

C’est parti : l’heure est venue de faire votre déclaration de revenus.

Le service est accessible en ligne, directement sur le site des impôts.

Une nouveauté cette année pour les couples mariés ou pacsés :

le taux individualisé devient désormais automatique.

Concrètement, cela signifie que chaque conjoint sera prélevé en fonction de ses propres revenus, et non plus sur la moyenne des revenus du couple.

Côté calendrier : vous avez jusqu’au 22 mai pour déclarer vos revenus dans l’Ain, jusqu’au 28 mai en Isère, et jusqu’au 5 juin dans le Rhône.

R.H