Givors : nouvelle journée de grève à l’hôpital Montgelas

Un nouvel appel à la mobilisation a été lancé par la CGT Rhône santé, ce vendredi 19 novembre, devant l’hôpital Montgelas de Givors.

Pour rappel, depuis le 25 septembre et jusqu’au 30 novembre, les urgences de l’hôpital sont fermées entre 20h30 et 7h30, seules les femmes enceintes de plus de 14 semaines y étant acceptées.

Le directoire de l’hôpital, à l’origine de cette fermeture, faute de médecins pour assurer les deux lignes médicales de nuit, doit se réunir le 23 novembre afin d’évoquer l’avenir de son service réservé aux urgences.