Givors : un automobiliste percute un véhicule de police

Un automobiliste a percuté un véhicule de police aux alentours de 20h, ce vendredi soir à Givors après s’être livré à des rodéos à bord d’une voiture volée.



Le bilan aurait pu être dramatique. Le conducteur a également percuté six autres véhicules. Aucun blessé ne serait à déplorer. Selon Le Progrès, c’est le déclenchement des airbags qui a permis de mettre fin à la course de cet homme âgé de 43 ans.



Le quadragénaire a depuis été interpellé et placé en garde à vue.