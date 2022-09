Grenoble : le maire signe une pétition pour “l’extinction des écrans numériques publicitaires”

Une pétition pour “l’extinction définitive des écrans numériques publicitaires” a été signée par 2000 personnes dont Eric Piolle, le maire de Grenoble.



Selon les signataires, ses écrans apparaissent “comme une véritable incohérence dans une société toujours plus marquée par l’urgence écologique et sociale, dans un contexte de crise énergétique et d’incitation à la sobriété”.

L’extinction nocturne des enseignes et publicités lumineuses, décidée par le gouvernement, est “une réponse nécessaire mais dérisoire”, jugent-ils, car elle “ne répond pas au problème des pics de consommation le midi et en soirée”.