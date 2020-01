Le trafic ferroviaire restera perturbé ce lundi en raison de la grève contre la future réforme des retraites.



50 % des TER et des Intercités circuleront dans la région. Concernant les TGV, le trafic est également en nette amélioration par rapport à ces derniers jours. 22 allers et 24 retours seront assurés entre Lyon et Paris contre 8 allers et 9 retours entre Lyon et Marseille.