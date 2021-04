Groupama Stadium : les créneaux sont ouverts pour un nouveau week-end de vaccination

Les samedi 17 et dimanche 18 avril, le Groupama Stadium accueillera un deuxième week-end de vaccination “coup de poing”. 5 000 doses de vaccin Pfizer-BioNTech supplémentaires ont été accordées par le ministère de la Santé au département en raison d’une circulation intense du Covid-19.



Dès ce mercredi, les créneaux d’inscriptions ouvrent et à partir de vendredi 16 avril, les personnes âgées de plus de 60 ans sans comorbidités pourront se faire vacciner.



Il est ainsi possible de s’inscrire en appelant le 04 23 10 10 10 ou à partir des sites sante.fr ou doctolib.fr.