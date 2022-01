Igor Bogdanoff est décédé ce lundi

Six jours après son frère jumeau, Igor Bogdanoff est décédé des suites du covid-19.



« Dans la paix et l’amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanoff est parti vers la lumière lundi 3 janvier 2022 », ont écrit ses proches dans un message transmis par son agent.



Les frères étaient devenus célèbres dans les années 1980 avec leur émission de vulgarisation scientifique “Temps X”.



Igor Bogdanoff était père de six enfants, nés de ses relations avec la comédienne Geneviève Grad, avec Ludmilla d’Oultremont, et avec l’écrivaine Amélie de Bourbon-Parme.