Il reste encore des places pour se faire vacciner au Groupama Stadium ce week-end

Face à une accélération de la circulation du virus, le Groupama Stadium sera réquisitionné ce week-end de Pâques pour réaliser une opération de vaccination massive.

C’est donc 14 000 doses de vaccins supplémentaires qui seront livrées, en plus de la dotation initialement prévue pour ce mois d’avril.

Avec cet approvisionnement complémentaire, une opération coup de poing peut donc être réalisée. En lien avec les autorités sanitaires, l’Olympique Lyonnais a proposé de mettre à disposition le Groupama Stadium, et de prendre en charge l’ensemble de la logistique nécessaire pour vacciner près de 14 000 personnes : matériel, signalétique, personnel d’accueil, de sécurité et administratif.

Près de 200 personnes bénévoles, salariés de l’OL ou de prestataires partenaires participeront.

Il reste encore des places pour ce dimanche et lundi. Les personnes éligibles et volontaires à la vaccination sont invitées à prendre un rendez-vous via le site www.sante.fr ou par téléphone aux 04 23 10 10 10 pour une première dose de vaccin.

A noter, ce samedi 17 et dimanche 18 avril, le Groupama Stadium sera également réquisitionné pour la même opération.