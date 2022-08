Incendie en Isère : le feu maîtrisé et circonscrit, mais pas encore éteint

La Gironde, la Bretagne, la Drôme, l’Isère, autant de zones touchées par les incendies cet été. En Isère, depuis le week-end dernier, le feu frappe le Pays voironnais (Voreppe, La Buisse, La Sure-en-Chartreuse). 130 hectares ont été détruits, soit l’équivalent de 260 terrains de football.

Depuis mercredi, le feu est désormais maîtrisé et circonscrit, c’est-à-dire qu’il est sous contrôle et ne se propage plus. Toutefois, il n’est pas encore éteint. Le préfet a autorisé les habitants des hameaux évacués à réintégrer leur logement. “Les sapeurs-pompiers ont entamé les opérations de noyage et le traitement des fumerolles. Ce jour, 77 sapeurs-pompiers sont engagés sur cet incendie et 27 engins sont mobilisés.”, indique la préfecture de l’Isère.

🔥#incendie Pays voironnais | Feu maîtrisé et circonscrit, pas éteint. 90 pompiers et 27 engins sur le terrain pour le noyage et le traitement des fumerolles. @sdis38

🚧 RD 1075 et 520A partiellement coupées, accessibles aux riverains. @CDIsere

➕d'infos : https://t.co/MMbmBJpqRS pic.twitter.com/VMJDSCVZa4 — Préfet de l'Isère 🇨🇵🇪🇺 (@Prefet38) August 11, 2022

Les deux routes départementales 1075 (entre La Buisse et Voreppe) et 520A (entre Voreppe et Pommiers-La-Placette) demeurent coupées à la circulation. “Seuls les riverains ont l’autorisation d’emprunter la RD 520A”, ajoute la préfecture.