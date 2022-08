Isère : plus d’1 million d’euros versé par l’État pour la création de pistes cyclables

Dans le cadre du plan France Relance, l’État déploie en 2022 une nouvelle enveloppe de 1,4 million d’euros en Isère afin de financer des aménagements cyclables, a annoncé un communiqué publié par la préfecture du département.

🚴‍♀️🛴Aménagements cyclables 🚴‍♂️🚲 | L'#Isère compte 3 projets lauréats :

✅Liaison centre-ville de Vienne au quartier Malissol @vienne_38

✅Liaison St-Véran à St-Marcellin

✅Pistes cyclables le long RD1075 dans le @PaysVoiron

➕d'infos➡️https://t.co/MMbmBJpqRS https://t.co/ojzzXCNIUy — Préfet de l'Isère 🇨🇵🇪🇺 (@Prefet38) August 16, 2022

En Isère, trois projets ont été retenus et obtiendront des subventions. Le premier est la création d’un aménagement cyclable entre le centre-ville de Vienne et le quartier de Malissol, avec Vienne Condrieu Agglomération (subvention de 675 000 euros). Le deuxième voit l’aménagement d’une liaison de modes doux et piste cyclable entre le village de Saint-Vérand et Saint-Marcellin, avec la ville de Saint-Marcellin (633 860€ de subvention). Enfin, le dernier : l’aménagement de pistes cyclables et de cheminements piétons pour longer RD1075, avec la Communauté d’agglomération du Pays voironnais, à hauteur de 131 791€.

En 2019, en Isère, le vélo représentait 4 % des trajets effectués entre domicile et travail. Ces financements doivent permettre d’atteindre “l’objectif national de 9 % dès 2024“.