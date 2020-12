Jeep Elite : l’ASVEL affronte Le Portel

L’ASVEL retrouve la Jeep Elite ce lundi soir. Après plusieurs matchs en Euroligue, les Villeurbannais affrontent Le Portel pour une rencontre en avance de la 27e journée de championnat.



Les hommes de T.J. Parker qui doivent l’emporter pour rester au contact de la tête du classement.



Les Villeurbannais, qui voudront retrouver le goût de la victoire, après 3 défaites d’affilée sur la scène européenne. Pour rappel, les coéquipiers de Charles Kahudi n’ont plus disputé de rencontre de Jeep Elite depuis le 8 novembre dernier, et la victoire contre Orléans 93-83.



Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18h. Après cette rencontre de championnat, les Villeurbannais retrouveront l’Europe dès mercredi avec une rencontre contre le Maccabi Tel Aviv mercredi et face au Khimki Moscou vendredi.