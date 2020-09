Jeep Elite : l’ASVEL s’incline d’entrée face à la JDA Dijon !

À l’occasion de la toute première journée de Jeep Elite, la JDA Dijon a fait tomber l’ASVEL ce vendredi soir en Bourgogne (81-74) au palais des sports Jean-Michel-Geoffroy.



En tête durant les trois premiers quart-temps, les Villeurbannais se sont écroulés dans les dix dernières minutes. Emmenés par un David Holston en état de grâce (22 points à 8/15 aux tirs), les Bourguignons n’ont jamais renoncé dans cette rencontre. Et malgré les 15 points d’Allerik Freeman et les 11 unités d’Ismael Bako en sortie de banc, la JDA Dijon s’impose et confirme ses belles performances réalisées la saison dernière. Les Dijonnais s’étaient notamment imposés en finale de la Leaders Cup face à l’ASVEL.



De leur côté, les joueurs de T.J. Parker devront se remobiliser dès mardi face à Chalons-Reims lors de la seconde journée du championnat.