Jonage : le campus Veolia mis à disposition des personnes en situation d’exclusion

Le PDG de Veolia, Antoine Frérot et la préfecture du Rhône annoncent dans un communiqué ce vendredi la mise à disposition du campus de Veolia situé à Jonage (Rhône) pour venir en aide aux personnes isolées et vulnérables.



Le campus de Veolia comporte 55 logements individuels, utilisés en temps normal par les stagiaires étudiants de l’entreprise. Ce vendredi, 55 personnes isolées et vulnérables vont pouvoir en bénéficier.



Si Veolia met à disposition ses locaux, c’est pour permettre à ces personnes d’avoir accès à de bonnes conditions d’hygiènes, nécessaires pendant cette crise sanitaire.



Le dispositif est provisoirement mis en place jusqu’au 11 mai prochain mais il pourra se voir prolongé.



L’association “Le MAS” qui aide quotidiennement des publics fragiles, vulnérables ou en situation d’exclusion va assurer la gestion du site avec l’aide des équipes Veolia.