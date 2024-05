Le Festival des cuisines du monde revient en grand pour sa 2e édition le dimanche 2 juin à la Guillotière ! De 11h à 17h, venez déguster plus de 1800 recettes venant du monde entier. C'est l'occasion parfaite de revisiter vos classiques et découvrir de nouvelles saveurs ! Plus de 3000 visiteurs étaient présents l'année dernière, alors ne manquez pas cet événement savoureux !